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9:58   27 Декабря 2017
Россия
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Таможенник пострадал при прорыве через границу РФ контрабандистов из Финляндии

Таможенник пострадал при прорыве через границу РФ контрабандистов из Финляндии

Сотрудник выборгской таможни пострадал при прорыве через границу в Россию контрабандистов из Финляндии.

Как сообщил источник ИА «Политика Сегодня», инцидент произошел в ночь на 27 декабря на пункте пропуска Торфяновка на российско-финской границе. Легковая машина с финскими номерами не остановилась на досмотр и прорвалась на территорию РФ, снеся шлагбаум. Однако сотрудники таможни все же задержали автомобиль, груженный товаром. При досмотре багажа, находившиеся в машине граждане РФ и Финляндии оказали сопротивление. В итоге один из сотрудников таможни получил ушибы и ссадины.  

Сейчас нарушители задержаны. Машина с товаром находится на таможне. 

Автор: Мария Владимирова
#россия #финляндия #происшествия #граница #таможня
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