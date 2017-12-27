Опубликован топ-3 самых ненужных изобретений уходящего года

Эксперты составили список придуманных в 2017 году вещей, которые оказались бесполезными и ненужными, пишет Gizmodo.

Так, рейтинг возглавила соковыжималка Juicero стоимостью в 700 долларов. Ее создатели придумали вещь для эффективного извлечения жидкости из пакетов с фруктовым пюре. Пользователи соковыжималки с иронией восприняли новинку и заявили, что пюре можно достать и без применения ненужной вещи.

Вторую строчку антирейтинга занимает проект Bodega, авторы которого предложили ставить автоматы с самыми популярными товарами в фойе учреждений и многоквартирных домах. Оплата товара должна происходить при помощи специального приложения на смартфоне, что также вызвало ряд неудобств.

Тройку замыкает палатка-антистресс. Создатели советуют ставить ее прямо в центре офиса или в рабочем помещении, забираться туда и релаксировать. Пользователи отметили, что это очень неудобно.