«Для любителей считать»: «Нафтогаз» признал выгодной закупку газа у России после решения суда

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«Газпрому» придется заплатить за транзит через Украину в два или даже в три раза больше, чем он сможет получать за продажу своего газа, уверен главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Стокгольмский арбитражный суд 22 декабря огласил решение по спору «Газпрома» и «Нафтагаза». Украинскую компанию обязали выплатить России два миллиарда 18,9 миллионов долларов просроченного долга за поставки газа, а также 0,03% за каждый день просрочки платежа с 22 декабря 2017 года.

В «Нафтагазе» в свою очередь поспешили заверить украинцев, что арбитраж удовлетворил требования Киева. В частности, якобы отклонил просьбу «Газпрома» по принципу «бери или плати», по которому Украина задолжала ему 56 миллиардов долларов за 2009-2017 годы. В действительности же суд сократил объем условия, чтобы не разорить Украину: требования «Газпрома» превысили половину ВВП страны.

Главный коммерческий директор «Нафтагаза» Юрий Витренко заверяет, что решение Стокгольмского суда дало Киеву некоторые преимущества. Экономист напомнил, что в арбитраж внесен еще один иск украинской компании касательно контракта по транзиту. По нему решение ожидается в феврале. Ежедневные проценты по этому иску составляют «от одного до трех миллионов долларов».

Получить за продажу газа на Украину «Газпром» в свою очередь сможет в два, а то и в три раза меньше. Цены на газ, убеждает Витренко, теперь рассчитываются но уровню немецкого рынка. Значит, с учетом процентов за еще не удовлетворенный иск, Россия получит от Украины меньше, чем заплатит.

Помимо того, что Стокгольм еще не вынес решение касательно иска по транзиту, «Нафтагаз» многое не договаривает. Стокгольм действительно понизил стоимость газа до уровня цен одного из европейских газовых хабов. Однако купить по такой цене Киев сможет не более пяти миллиардов кубометров газа. Это около 40% от потребностей импорта Украины. «Газпром» работает по такому принципу с большинством европейских компаний.

Автор: Юлия Халус
#россия #украина #экономика #газпром #новости #весь мир #стокгольмский арбитраж #нафтагаз
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