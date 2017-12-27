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9:23   27 Декабря 2017
Россия
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Медведев поручил повысить качество медпомощи онкобольным

Медведев поручил повысить качество медпомощи онкобольным

Министерство здравоохранения РФ до начала февраля 2018 года должно разработать меры по повышению доступности и качества медицинской помощи онкобольным.

Такое поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на официальном сайте кабмина. 

Также Минздрав и Минтруда совместно с властями субъектов РФ должны разработать предложения по сопровождению инвалидов с детства и после достижения ими 18-летнего возраста. Речь идет, в частности, о больных детским церебральным параличом. Ведомствам поручено разработать меры по оказанию поддержки инвалидам, в том числе по совершенствованию их санаторно-курортного лечения. 

Кроме того, Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос оказания медицинской помощи больным ВИЧ, которые не зарегистрированы по месту жительства. Предложения необходимо направить в правительство до 20 марта 2018 года. 

 

 

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #дмитрий медведев #минздрав #правительство рф
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