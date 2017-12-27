Медведев поручил повысить качество медпомощи онкобольным

Министерство здравоохранения РФ до начала февраля 2018 года должно разработать меры по повышению доступности и качества медицинской помощи онкобольным.

Такое поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на официальном сайте кабмина.

Также Минздрав и Минтруда совместно с властями субъектов РФ должны разработать предложения по сопровождению инвалидов с детства и после достижения ими 18-летнего возраста. Речь идет, в частности, о больных детским церебральным параличом. Ведомствам поручено разработать меры по оказанию поддержки инвалидам, в том числе по совершенствованию их санаторно-курортного лечения.

Кроме того, Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос оказания медицинской помощи больным ВИЧ, которые не зарегистрированы по месту жительства. Предложения необходимо направить в правительство до 20 марта 2018 года.