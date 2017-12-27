«Нафтогаз» рассказал о выгоде покупки российского газа после решения суда

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витриенко рассказал, в чем выгода и преимущество покупки газа у РФ. Об этом он написал в Facebook.

По словам Витриенко, «Газпром» будет платить Киеву за транзит в 2–3 раза больше, «чем сможет получать за продажу своего газа». Он отметил, что цена на газ для Украины будет рассчитываться на уровне рынка Германии. Также Витриенко отметил, что проценты по искам «Нафтогаза» по решению Стокгольмского суда составят от одного до трех миллионов долларов.

Известно, что Стокгольмский арбитраж принял решение по делу «Нафтогаза» и «Газпрома» 22 декабря, но так как решение суда не опубликовано, каждая сторона трактует его по-своему. По версии «Газпрома», суд удовлетворил большую часть их требований, в свою очередь в «Нафтогазе» утверждают, что суд встал на их сторону.