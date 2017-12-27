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8:50   27 Декабря 2017
Россия
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Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

Главное управление МЧС по региону сообщает, что спустя сутки с небольшим спасателям удалось потушить пожар на складе в Калининграде.

Сообщение о возгорании на пульт МЧС поступило в 05.35 по московскому времени во вторник, 26 декабря. Площадь пожара составила 1200 «квадратов». Спустя два часа пожар удалось локализовать, то есть предотвратить дальнейшее распространение огня. Больше суток понадобилось спасателям, чтобы разобрать сгоревшие конструкции и пролить перекрытия водой, чтобы возгорание не началось снова. Работа велась и ночью. Ликвидацией пожара занимались 46 человек, а также 13 единиц специальной техники.

Утром в среду, 27 декабря, МЧС сообщили о полной ликвидации возгорания. Известно, что на складе находилась алкогольная продукция, а также списанное оборудование Сбербанка. В данный момент устанавливается сумма ущерба.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #пожар #происшествия #чп #калининград #склад
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