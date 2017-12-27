Мы в соц.сетях:
Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

 В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице

В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице
СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

 ​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно

​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно
Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

 В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек

В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек
Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

 В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице

В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице
СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

 ​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно

​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно
Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

 В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек

В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек
8:32   27 Декабря 2017
Россия
116

В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице

В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице

Полиция Выборгского района Ленинградской области сообщает, что на улице Мира нашли трехлетнюю девочку, которая гуляла одна.

ЧП произошло в Выборге. Очевидцы заметили малышку на проспекте Мира и сообщили в полицию. Правоохранители выяснили, что девочка не умеет разговаривать, к тому же не понимает русский язык. С ней попытались пообщаться на таджикском и узбекском, но она также не отреагировала. Как зовут ребенка, выяснить не удалось.

В соцсетях пишут, что накануне видели эту девочку около «Атриума», где ее едва не сбила машина. Сейчас в полиции занимаются поисками родителей девочки.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #полиция #ленинградская область #выборг
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе Сирия
Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:23   26 Декабря 2017
62
Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом Россия

Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом

17:19   26 Декабря 2017
3197
Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам Россия

Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам

16:58   26 Декабря 2017
1296
Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет Весь мир

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

13:36   26 Декабря 2017
3827
Новости smi2.ru
Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

 Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

 «Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

«Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

 Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет