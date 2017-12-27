Мы в соц.сетях:
Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

 В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице

В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице
СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

 ​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно

​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно
Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

 В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек

В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек
Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

 В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице

В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице
СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

 ​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно

​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно
Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

 В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек

В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек
8:13   27 Декабря 2017
Россия
58

В новом году на автобусах для перевозки детей появятся «мигалки»

В новом году на автобусах для перевозки детей появятся «мигалки»

Правительство РФ постановило утвердить дополнительные требования к перевозке групп детей на автобусах. Документ размещен на сайте Кабмина.

Нововведения вступят в силу 1 июля 2018 года. На автобусах для перевозки ребятишек должны появиться специальные проблесковые маячки оранжевого или красного цвета. Специальные сигналы должны будут работать во время движения транспорта.

Отмечается, что это коснется только специализированных автобусов для перевозки групп детей, а не общественного транспорта. Кроме того, стаж водителей школьных автобусов должен будет составлять не менее года.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #дети #общество #автобусы #кабмин россии #правительство рф
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе Сирия
Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:23   26 Декабря 2017
62
Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом Россия

Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом

17:19   26 Декабря 2017
3197
Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам Россия

Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам

16:58   26 Декабря 2017
1296
Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет Весь мир

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

13:36   26 Декабря 2017
3827
Новости smi2.ru
Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

 Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

 «Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

«Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

 Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет