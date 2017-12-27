В новом году на автобусах для перевозки детей появятся «мигалки»

Правительство РФ постановило утвердить дополнительные требования к перевозке групп детей на автобусах. Документ размещен на сайте Кабмина.

Нововведения вступят в силу 1 июля 2018 года. На автобусах для перевозки ребятишек должны появиться специальные проблесковые маячки оранжевого или красного цвета. Специальные сигналы должны будут работать во время движения транспорта.

Отмечается, что это коснется только специализированных автобусов для перевозки групп детей, а не общественного транспорта. Кроме того, стаж водителей школьных автобусов должен будет составлять не менее года.