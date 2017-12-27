В преддверии праздников в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать икру к столу

На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации по выбору красной икры к новогоднему столу в преддверии праздников. Список составлен специалистами ведомства.

По данным экспертов, нельзя покупать красную икру, в составе которой указана пищевая добавка Е-239 (уротропин), которую запретили в 2010 году из-а выделения ядовитых веществ в кислой среде желудка. А вот консерванты Е-200 и Е-211 являются разрешенными для икры.

Также специалисты советуют не покупать икру на развес в местах несанкционированной торговли. При покупке обязательно нужно читать этикетку и информацию о продукте, а также проверять все сроки. На жестяной банке обязательно должно быть написано слово «икра», а также указана дата изготовления продукта. При этом банка не должна быть вздутой, а икра должна наполнять ее полностью.

Если икра в соке, то это значит, что ее замораживали и размораживали. Натуральность продукта можно проверить, опустив икринку в горячую воду. Натуральная икра побелеет и опустится на дно, а искусственная покрасит воду и растает.

Эксперты советуют перекладывать икру из жестяной банки сразу после открытия, а также не хранить ее в этой банке в холодильнике. Что касается хранения продукта, его нужно оставлять в холодильнике на нижней полке.