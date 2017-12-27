Мы в соц.сетях:
Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

 В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице

В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице
СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

 ​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно

​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно
Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

 В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек

В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек
Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

 В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице

В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице
СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

 ​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно

​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно
Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

 В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек

В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек
7:54   27 Декабря 2017
Россия
77

В преддверии праздников в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать икру к столу

В преддверии праздников в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать икру к столу

На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации по выбору красной икры к новогоднему столу в преддверии праздников. Список составлен специалистами ведомства.

По данным экспертов, нельзя покупать красную икру, в составе которой указана пищевая добавка Е-239 (уротропин), которую запретили в 2010 году из-а выделения ядовитых веществ в кислой среде желудка. А вот консерванты Е-200 и Е-211 являются разрешенными для икры.

Также специалисты советуют не покупать икру на развес в местах несанкционированной торговли. При покупке обязательно нужно читать этикетку и информацию о продукте, а также проверять все сроки. На жестяной банке обязательно должно быть написано слово «икра», а также указана дата изготовления продукта. При этом банка не должна быть вздутой, а икра должна наполнять ее полностью.

В преддверии праздников в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать икру к столу

Если икра в соке, то это значит, что ее замораживали и размораживали. Натуральность продукта можно проверить, опустив икринку в горячую воду. Натуральная икра побелеет и опустится на дно, а искусственная покрасит воду и растает.

Эксперты советуют перекладывать икру из жестяной банки сразу после открытия, а также не хранить ее в этой банке в холодильнике. Что касается хранения продукта, его нужно оставлять в холодильнике на нижней полке.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #роспотребнадзор #общество #советы #новый год #икра
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе Сирия
Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:23   26 Декабря 2017
62
Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом Россия

Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом

17:19   26 Декабря 2017
3197
Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам Россия

Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам

16:58   26 Декабря 2017
1296
Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет Весь мир

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

13:36   26 Декабря 2017
3827
Новости smi2.ru
Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

 Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

 «Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

«Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

 Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет