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7:31   27 Декабря 2017
Весь мир
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Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

Полковник сухопутных войск США Райан Диллон назвал численность террористов «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, об этом он рассказал в интервью портале Military.com.

По словам Диллона, в Сирии и Ираке остается порядка одной тысячи террористов. Полковник отметил, что работа коалиции сосредоточена на пресечении попыток разрозненных групп боевиков предпринимать вылазки. Ранее Диллон отметил, что 98 процентов территории Ирака и Сирии отбиты от террористов ИГ. Также Вашингтон заявил, что США останутся в обеих странах, пока радикалы не будут разгромлены.

Райан Диллон является официальным представителем штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»). Затраты США на проведение данной операции составили более 14 миллиардов долларов, в день на это уходит порядка 13,6 миллионов долларов. Операция ведется с августа 2014 года.

Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #иг #пентагон #ирак #политика #весь мир
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