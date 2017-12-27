В Приморье жители получили квитанции за электричество на миллионы рублей

Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) сообщает, что в Приморье некоторые люди получили квитанции по оплате за электричество на миллионы рублей, пишет ТАСС.

Как сообщили в ДЭК, инцидент произошел с 35 жителями приморского города Артем. Все они ранее отказались от получения бумажных квитанций и подписались на их электронную рассылку. Данные со счетчиков они передали после того, когда система создала квитанции, поэтому произошел сбой. В результате программе прописала, что абоненты «намотали» за месяц 99999 кВт/ч и выставила счет в миллионную сумму.

Сейчас ошибку устранили, приморцы получат корректные электронные квитанции, а в следующем месяце им выдадут также бумажные копии с верными показателями. В ДЭК извинились перед пострадавшими от ошибки горожанами.