Эксперты узнали, как выросли цены на продукты в регионах РФ в 2017 году

Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) предоставил данные о росте цен на продукты в России за текущий год, пишет РИА Новости.

Были исследованы цены на продукты в 12 регионах РФ, в частности на Алтае, во Владивостоке, Нальчике, Москве, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. По данным экспертов, в среднем по России цены на продукты подросли на 9,5 процента. В исследовании отмечается, что это в три раза превышает официально заявленный уровень инфляции.

Эксперты говорят, что сильнее всего цены на продукты из потребительской корзины выросли в Карелии и Оренбургской области — от 22,3 до 23,3 процента. Меньше всего цены взлетели в Кемеровской области — всего на три процента. Исследование показало, что практически везде выросли цены на бензин, также возросла стоимость проезда в общественном транспорте.