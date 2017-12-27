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 В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице

В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице
СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

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6:54   27 Декабря 2017
Россия
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Эксперты узнали, как выросли цены на продукты в регионах РФ в 2017 году

Эксперты узнали, как выросли цены на продукты в регионах РФ в 2017 году

Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) предоставил данные о росте цен на продукты в России за текущий год, пишет РИА Новости.

Были исследованы цены на продукты в 12 регионах РФ, в частности на Алтае, во Владивостоке, Нальчике, Москве, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. По данным экспертов, в среднем по России цены на продукты подросли на 9,5 процента. В исследовании отмечается, что это в три раза превышает официально заявленный уровень инфляции.

Эксперты говорят, что сильнее всего цены на продукты из потребительской корзины выросли в Карелии и Оренбургской области — от 22,3 до 23,3 процента. Меньше всего цены взлетели в Кемеровской области — всего на три процента. Исследование показало, что практически везде выросли цены на бензин, также возросла стоимость проезда в общественном транспорте.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #продукты #бензин #цены
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