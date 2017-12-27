Новосибирск встал в 8-балльных пробках

Житель Новосибирска собрался вызывать самолет, чтобы выбраться из пробки, пишут местные СМИ.

Утром в среду, 27 декабря, город встал в многокилометровых пробках. Третий день подряд жители Новосибирска, стоя в пробках, развлекаются тем, что оставляют в сервисе «Яндекс.Карты» различные сообщения. Так, один из горожан, стоя в заторе на Большевистской решил, что закажет самолет для того, чтобы выбраться из потока машин и отправиться по своим делам.

Также новосибирцы сообщают, что на Коммунальном мосту произошла авария, которая заняла три полосы, поэтому ехать очень проблематично. Жители пишут в редакции местных СМИ и говорят, что пробки образовались уже в половину восьмого утра. Некоторые сетуют, что горожане просто пытаются добраться до работы, но настоящие пробки Новосибирск ждут к предпраздничным выходным.