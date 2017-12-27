Школьников Камчатки отправят на зимние каникулы раньше времени из-за циклона

Непогода стала причиной того, что зимние каникулы для школьников Петропавловска-Камчатского начнутся раньше положенного времени, сообщает мэрия города.

По данным городской администрации, уроки должны были идти до конца недели, но циклон поменял планы и решено, что с четверга, 28 декабря, дети учиться не будут. По мнению властей, пара дней не сильно отразятся на учебном процессе, а наверстать программу ребята смогут в новом году, вернувшись с каникул.

Между тем, синоптики прогнозируют приход нового циклона на Камчатку. Ожидается, что он придет в ночь на четверг, ожидается шквалистый ветер и снегопад. Предыдущий циклон накрыл регион в минувший вторник, 26 декабря, пришлось отменять занятия в школах. Ожидается, что погода улучшится лишь к субботе, 30 декабря.