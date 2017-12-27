Ургант высмеял мэра Калининграда за фразу о том, что горожане «перемолились»

Телеведущий Иван Ургант высмеял калининградского градоначальника за фразу о том, что жители города «перемолились» об отсутствии снега.

В своей программе «Вечерний Ургант» телеведущий напомнил, что еще два года назад мэр Калининграда Александр Ярошук призвал коммунальщиков молиться о теплой зиме, так как у города были проблемы со снегоуборочной техникой. Ургант пошутил, что молитвы шли с 2015 года и сейчас на новый год снега нет. Ранее Ярошук сказал, что новогодние праздники будут без снега. «Наверное, перемолились», — добавил он.

Местные СМИ напоминают, что Ярошук часто советует обращаться горожанам к молитвам. Так, перед Днем города в 2017 году он посоветовал молиться, чтобы дождь не испортил праздник. Годом ранее калининградский градоначальник в эфире местной радиостанции порекомендовал радиослушателям гадать на Евангелии.