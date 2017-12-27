Автобус с детьми слетел в кювет по дороге из Иркутска в Ангарск

Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области сообщает о ДТП с участием автобуса, перевозившего детей.

Авария произошла днем в минувший вторник, 26 декабря. Автобус KIA, который перевозил детей из Иркутска в Ангарск, слетел в кювет. По предварительной информации, пострадавших нет. На место ДТП выехал другой автобус, который забрал ребятишек и доставил их в город.

Известно, что дети отправлялись из иркутской школы на базу отдыха. Сейчас экспертам предстоит установить причину аварии, а также дать оценку действиям водителя автобуса, а также выяснить, какие дорожные условия были в момент аварии.