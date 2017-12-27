СКР: В Ленобласти при пожаре погибла 87-летняя женщина

Следственный комитет РФ по Ленинградской области сообщает, что в городе Лодейное Поле при пожаре погибла пенсионерка.

ЧП произошло в минувший понедельник, 25 декабря, на улице Рабоче-Крестьянской. После тушения пожара на месте трагедии спасатели нашли тело 87-летней хозяйки дома. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Как именно погибла пенсионерка, неизвестно. Точные причины пожара и гибели женщины предстоит выяснить следователям. Сумма ущерба, нанесенного возгоранием, устанавливается.