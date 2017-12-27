Мы в соц.сетях:
Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

 В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице

В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице
СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

 ​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно

​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно
Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

 В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек

В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек
Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

 В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице

В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице
СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

 ​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно

​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно
Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

 В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек

В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек
5:21   27 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
58

​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно

​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него достаточно оснований для ареста бывшего губернатора Одесской области, возглавляющего сейчас партию «Рух новых сил» Михаила Саакашвили.

Луценко отметил, что оснований для подозрений Саакашвили «более чем» достаточно, а дальнейшее следствие в отношении опального политика приведет к обвинительным актам.

«Оснований для подозрений достаточно, для меры пресечения в виде домашнего ареста — более чем достаточно. Посмотрим, какие решения примут следующие суды», - подчеркнул Луценко. Его слова в среду приводят украинские телеканалы.

В частности, генпрокурор рассказал, что у следствия имеются показания двух человек, которые привезли на Украину сотни тысяч долларов и передали их Сивериону Донгадзе – правой руке Саакашвили. Данный факт, по словам Луценко, зафиксирован на аудио. Также сообщается, что были переписаны номера купюр, часть из которых позже обнаружили и изъяли во время ареста Донгадзе, который был произведен силовиками на трассе, соединяющей Киев и российско-украинскую границу.  

Автор: Александр Люблинский
#украина #саакашвили #политика #весь мир #луценко #генпрокурор #донгадзе #основания для ареста #правая рука
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе Сирия
Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:23   26 Декабря 2017
62
Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом Россия

Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом

17:19   26 Декабря 2017
3197
Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам Россия

Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам

16:58   26 Декабря 2017
1296
Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет Весь мир

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

13:36   26 Декабря 2017
3827
Новости smi2.ru
Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

 Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

 «Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

«Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

 Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет