​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него достаточно оснований для ареста бывшего губернатора Одесской области, возглавляющего сейчас партию «Рух новых сил» Михаила Саакашвили.

Луценко отметил, что оснований для подозрений Саакашвили «более чем» достаточно, а дальнейшее следствие в отношении опального политика приведет к обвинительным актам.

«Оснований для подозрений достаточно, для меры пресечения в виде домашнего ареста — более чем достаточно. Посмотрим, какие решения примут следующие суды», - подчеркнул Луценко. Его слова в среду приводят украинские телеканалы.

В частности, генпрокурор рассказал, что у следствия имеются показания двух человек, которые привезли на Украину сотни тысяч долларов и передали их Сивериону Донгадзе – правой руке Саакашвили. Данный факт, по словам Луценко, зафиксирован на аудио. Также сообщается, что были переписаны номера купюр, часть из которых позже обнаружили и изъяли во время ареста Донгадзе, который был произведен силовиками на трассе, соединяющей Киев и российско-украинскую границу.