СМИ: РФ ограничит полеты авиации США над страной

Источник РИА Новости сообщает, что с начала года Россия сократит количество аэродромов, которые США могут использовать по договору по открытому небу.

По данным источника, это будет ответной мерой на аналогичные меры, которые вводит США с 1 января 2018 года. С нового года Соединенные Штаты закрывают воздушное пространство над Аляской и Гавайями для наблюдателей из РФ, кроме того, будет ограничена дальность полетов. В свою очередь Россия сократит число аэродромов, которые Америка может использовать в подобных целях на территории РФ.

Об ограничении полетов военных самолетов РФ над США стало известно в сентябре. Соединенные Штаты решили ввести такие меры в ответ на ужесточение правил полетов над Калининградом. Москва призвала Вашингтон выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с ним.