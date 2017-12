В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек

В американском городе Брухвейн в штате Пенсильвания сильный пожар произошел в кондоминиумном комплексе.

В горящем здании заблокированы несколько человек. Об этом сообщают местные СМИ. Отмечается, что пожар в кондоминиуме возник во вторник вечером – в 18.44 по местному времени. К настоящему времени с огнем борются десятки пожарных расчетов, однако потушить здание не удается.

О том, сколько именно человек оказались в огненной ловушке к настоящему моменту не уточняется. Также неизвестно есть ли жертвы или пострадавшие в результате страшного пожара. Подробности выясняются.

Lots of brave rescues&tough battle against flames,wind,&cold in 3 story condo bldg in Brookhaven,Delaware County. You can see ladders up to top floor windows where everything’s burned through now where reports of people trapped earlier,fire call in just before 6pm @FOX29philly pic.twitter.com/PQBoHAHL2S