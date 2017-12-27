В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек

В американском городе Брухвейн в штате Пенсильвания сильный пожар произошел в кондоминиумном комплексе.

В горящем здании заблокированы несколько человек. Об этом сообщают местные СМИ. Отмечается, что пожар в кондоминиуме возник во вторник вечером – в 18.44 по местному времени. К настоящему времени с огнем борются десятки пожарных расчетов, однако потушить здание не удается.

О том, сколько именно человек оказались в огненной ловушке к настоящему моменту не уточняется. Также неизвестно есть ли жертвы или пострадавшие в результате страшного пожара. Подробности выясняются.