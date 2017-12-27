Сын Шаиснкого рассказал о причинах его смерти

Вячеслав Шаинский - сын скончавшегося композитора Владимира Шаинского - заявил, что его смерть связана с последствиями операции, проведенной в процессе лечения от онкологического заболевания.

Слова Вячеслава Шаинского в среду приводит издание «Известия». Также сын Шаинского отметил, что преклонный возраст его отца, которому 12 декабря исполнилось 92 года, также мог сыграть свою роль.

«Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря», - заявил сын композитора, отметив, что операцию его отцу, боровшемуся с онкологическим заболеванием, сделали уже давно.

Также телеканал «Звезда» приводит сообщение Вячеслава Шаинского о том, что его отец умер в понедельник – 25 декабря, в городе Сан-Диего.

Напомним: Владимир Шаинский является автором большого числа музыкальных произведений, в том числе имеющих огромную популярность детских песен. В частности, он написал песни для крошки-Енота, Чебурашки, крокодила Гены, мамонтенка, и множество других песен для любимых и знакомых с детства мультфильмов.