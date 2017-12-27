​​​​​​​После циклона на Сахалине обесточенными остаются 15 сел

​​​​​​Мощный снежный циклон, обрушившийся в начале недели на остров Сахалин, привел к тому, что 15 сел до сих пор остаются отключенными от энергоснабжения, а еще восемь сел обесточены частично.

При этом в сообщении компании говорится, что еще 20 населенных пунктов, обесточенных в результате мощного снежного циклона, в течении вторника и минувшей ночи были подключены к энергоснабжению. Восстановительные работы на линиях электропередачи продолжаются силами 29 оперативных выездных ремонтных бригад.