Мы в соц.сетях:
Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

 В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице

В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице
СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

 ​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно

​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно
Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

 В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек

В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек
Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

Крупный пожар на складе в Калининграде потушили спустя сутки

 В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице

В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице
СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

 ​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно

​​​​​​​Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно
Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

Пентагон огласил численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке

 В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек

В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек
4:35   27 Декабря 2017
Россия
41

​​​​​​​После циклона на Сахалине обесточенными остаются 15 сел

​​​​​​​После циклона на Сахалине обесточенными остаются 15 сел

​​​​​Мощный снежный циклон, обрушившийся в начале недели на остров Сахалин, привел к тому, что 15 сел до сих пор остаются отключенными от энергоснабжения, а еще восемь сел обесточены частично.

При этом в сообщении компании говорится, что еще 20 населенных пунктов, обесточенных в результате мощного снежного циклона, в течении вторника и минувшей ночи были подключены к энергоснабжению. Восстановительные работы на линиях электропередачи продолжаются силами 29 оперативных выездных ремонтных бригад.  

Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #чп #общество #сахалин #лэп #отключение электроэнергии #снежный циклон #восстановительные работы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе Сирия
Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:23   26 Декабря 2017
62
Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом Россия

Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом

17:19   26 Декабря 2017
3197
Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам Россия

Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам

16:58   26 Декабря 2017
1296
Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет Весь мир

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

13:36   26 Декабря 2017
3827
Новости smi2.ru
Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

 Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

 «Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

«Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

 Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет