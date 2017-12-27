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4:15   27 Декабря 2017
Весь мир
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​​​​​​​Более 10 человек скончались в Доминикане, отравившись самодельным ромом

​​​​​​​Более 10 человек скончались в Доминикане, отравившись самодельным ромом

В Доминиканской Республике 32 человека отравились самодельным ромом, в котором содержался метанол. 12 отравившихся скончались.

Об этом в среду сообщает доминиканское Министерство здравоохранения и соцобеспечения. Отмечается, что массовое отравление алкоголем произошло в провинции Элиас-Пинья, которая граничит с Гаити. При этом, по предварительным данным, имеющимся у властей, напиток из сахарного тростника с содержанием метанола был приобретен именно на Гаити – в городе Лос-Какаос.

Минздрав Доминиканской Республики предупреждает граждан об опасности употребления самодельных алкогольных напитков и призвал полностью воздержаться от этого. Власти выясняют, кто именно продал пострадавшим смертельно опасный ром, от которого, как отмечается, на Гаити также погибли несколько человек. На данный момент по данному делу никто не арестован.  

Автор: Александр Люблинский
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