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4:02   27 Декабря 2017
Россия
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СМИ: Бывшую журналистку региональной телекомпании убили на Кубани

СМИ: Бывшую журналистку региональной телекомпании убили на Кубани

В Краснодарском крае в ходе бытового конфликта была убита бывшая журналистка районного телеканала «Лаба-ТВ» Жанна Вебер.

Об этом в среду сообщает ТАСС, со ссылкой на заявление директора телеканала Александра Киреева. При этом отмечается, что следственные органы региона на данный момент никак не прокомментировали это сообщение.

«Жанна работала у нас журналистом до 2013 года, потом уволилась - работала в районном департаменте культуры. В последнее время делала для нас программы от департамента культуры и департамента физкультуры и спорта. Вчера она была, насколько мы знаем, убита», - рассказал Киреев.

При этом он добавил, что, насколько известно, убийство было совершено на бытовой почве. Подробностей трагедии не приводится. У погибшей журналистки, по словам Киреева, остался маленький сын, и сейчас бывшие сослуживцы Жанны Вебер думают, как можно помочь ее семье.   

Автор: Александр Люблинский
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