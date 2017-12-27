Захарова обвинила Госдеп во вмешательстве в дела РФ из-за его заявления о Навальном

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, заявила, что Госдепартамент США своим комментарием решения ЦИК РФ отказать блогеру Алексею Навальному в регистрации на выборы 2018 года, вмешался в дела России.

Об этом Захарова написала в среду на своей странице в социальной сети Facebook, после того, как Госдепартамент США высказал обеспокоенность по поводу отказа ЦИУК Навальному в качестве кандидата в президенты РФ.

«Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, - прямое вмешательство как в процесс выборов, так и внутренние дела государства», - заявила представитель МИД РФ.

При этом она отметила, что вмешиваться во внутренние российские дела и в российские президентские выборы себе позволяют люди, которые «травят» российские СМИ и буквально только что «упаковали RT и Sputnik в обертку иноагентов».

Ранее представитель внешнеполитического ведомства США Клэй Ноэл в интервью агентству ТАСС заявил об обеспокоенности Госдепартамента в связи с тем, что Алексею Навальному было отказано в регистрации в качестве участника предстоящих в России президентских выборов.

Напомним: 25 декабря ЦИК РФ отказал инициативной группе, выдвинувшей Навального в качестве самовыдвиженца на выборах 2018 года, в связи с наличием у него судимости по статье УК «Присвоение и растрата», которая относится к категории тяжелых. В 2017 году Навальный был приговорен по этой статье к пятилетнему условному сроку с испытательным сроком в год и пять месяцев.