​​​​​​​Турция купила у РФ четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов

Генеральный директор компании «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что Турция закупила у России четыре дивизиона систем С-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов.

Об этом Чемезов рассказал в интервью изданию «Коммерсант», которое было опубликовано в среду. Отмечается, что Турция стала первой страной, входящей в НАТО, которая приобрела у России новейшую систему противовоздушной обороны С-400. Также Чемезов пояснил, что из суммы контракта в 2,5 миллиарда долларов 45% будут выплачены Турцией в качестве аванса, а 55% - это российские кредитные средства.

«Да, на 2,5 миллиарда долларов», - заявил Чемезов, в частности, отметив: - «Осталось только утвердить финальные документы».

Также глава «Ростеха» отметил, что первые поставки Турции российских систем С-400 планируется начать в марте 2020 года.