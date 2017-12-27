Самое старое дерево в Белом доме срубят по распоряжению Мелании Трамп

Супруга президента США Дональда Трампа – Мелания распорядилась срубить старейшее дерево, растущее на лужайке Белого дома, которое было посажено 1828 году президентом Эндрю Джексоном в память о своей умершей жене.

Об этом сообщает американский телеканал CNN. При этом приводятся данные Национального дендрария США, согласно которым, 190-летняя магнолия упала бы еще несколько лет назад, если бы ей не оказывалась всесторонняя искусственная поддержка.

Отмечается, что поводом для решения Мелании Трамп срубить старое дерево стало ее беспокойство о том, что под ним во время мероприятий в Белом доме часто находятся сотрудники СМИ. Также сообщается, что распоряжение первой леди планируется выполнить уже на этой неделе и старинная магнолия, изображение которой печатали на 20-долларовых купюрах с 1928 по 1998 годы, будет срублено.