Генштаб ВС РФ озвучил главную задачу в Сирии на 2018 год

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал о главной задаче российской армии в Сирии на будущий 2018 год.

«По военной линии — завершение уничтожения боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещенной в России террористической группировки – ИА «Политика сегодня») и иже с ними. Часть боевиков этой террористической организации находится в зонах деэскалации», - заявил Герасимов, в частности, в интервью изданию «Комсомольская правда».

Герасимов отметил, что в Сирии много различных формирований, которые значительно отличаются друг от друга. Часть из этих формирований, по словам Герасимова, поддерживает режим прекращения огня, а «Джебхат ан-Нусра» категорически против него и, значит, их придется уничтожать.

Второй по важности задачей России в Сирии, добавил Герасимов, является перевод военного решения конфликта в политическое русло. Напомним: ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главами Совфеда и Государственной думы заявил, что российские военные, в случае необходимости, будут точечно продолжать борьбу с международным терроризмом в Сирии.