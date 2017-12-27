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2:24   27 Декабря 2017
Весь мир
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Серж Саргсян пожелал Владимиру Путину удачи на выборах

Серж Саргсян пожелал Владимиру Путину удачи на выборах

Армянский лидер Серж Саргсян пожелал российскому президенту Владимиру Путину удачи на предстоящих весной 2018 года выборах.

С с пожеланием удачи Путину Саргсян выступил в ходе неформального саммита лидеров стран Содружества независимых государств (СНГ), состоявшейся во вторник. Его слова в среду приводит РИА Новости. Также приводятся слова армянского лидера о стабилизирующей, объединяющей роли России:

«В этом году положительные тенденции в экономическом плане в России очень положительно повлияли на положение дел и у нас. Мы все взаимосвязаны», - заявил Саргсян.

При этом президент Армении отметил, что у него нет сомнений в успехе Путина на предстоящих выборах главы государства и он лишь хочет, чтобы все сложилось удачно на благо народа России и для пользы дружбы между нашими странами.  

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #выборы #политика #саргсян #весь мир #президент рф #президент армении #пожелание удачи
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