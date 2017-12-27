Серж Саргсян пожелал Владимиру Путину удачи на выборах

Армянский лидер Серж Саргсян пожелал российскому президенту Владимиру Путину удачи на предстоящих весной 2018 года выборах.

С с пожеланием удачи Путину Саргсян выступил в ходе неформального саммита лидеров стран Содружества независимых государств (СНГ), состоявшейся во вторник. Его слова в среду приводит РИА Новости. Также приводятся слова армянского лидера о стабилизирующей, объединяющей роли России:

«В этом году положительные тенденции в экономическом плане в России очень положительно повлияли на положение дел и у нас. Мы все взаимосвязаны», - заявил Саргсян.

При этом президент Армении отметил, что у него нет сомнений в успехе Путина на предстоящих выборах главы государства и он лишь хочет, чтобы все сложилось удачно на благо народа России и для пользы дружбы между нашими странами.