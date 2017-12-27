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2:05   27 Декабря 2017
Весь мир
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Генштаб ВС РФ: США на своей базе Эт-Танф в Сирии готовят террористов ИГ

Генштаб ВС РФ: США на своей базе Эт-Танф в Сирии готовят террористов ИГ

На американской военной базе Эт-Танф в Сирии США готовят боевиков группировки ИГ (запрещенной в России террористической организации).

Об этом в среду в интервью изданию «Комсомольская правда» рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Эта база на юге Сирии, она ограничивается участком местности радиусом 55 км. Это граница Сирии, Иордании и Ирака. По данным космической и других видов разведки на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся», - заявил Герасимов.

Также он отметил, что боевики находятся и в лагере Шаддади – на северо-востоке Сирии. Герасимов пояснил, что боевики в лагере Шаддади – это фактически террористы ИГ, но по окончании подготовки они меняют название и выходят оттуда членами формирования «Новая сирийская армия», например.

По словам представителя Генштаба, задача подготовленных американцами боевиков дестабилизировать обстановку в Сирии. В частности, известно, что из Шаддади в район города Эт-Танф вышли порядка 400 боевиков, которые после разгрома главных сил ИГ попытались дестабилизировать обстановку, организовав наступление с восточного берега реки Евфрат, но понесли потери.

Герасимов отметил, что, по оценкам Генштаба ВС РФ, в настоящее время в лагере Шаддади сейчас находится около 750 человек, а на базе Эт-Танф – порядка 350. При этом Пентагон не может объяснить, с какой целью США сохраняет базу Эт-Танф, учитывая, что Сирия уже освобождена от присутствия ИГ на своей территории.  

Автор: Александр Люблинский
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