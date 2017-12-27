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​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

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Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

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​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

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1:35   27 Декабря 2017
Весь мир
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​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

Международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, до того, как Россия вступила в войну в Сирии, не ставила задачи по уничтожению террористической группировки ИГ (запрещенной в РФ и в ряде других государств) и не ставит ее сейчас.

Такое мнение в среду высказал глава Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Его слова приводятся изданием «Комсомольская правда».

«Мне кажется, коалиция не ставила задачи в то время, да и сейчас, по окончательному разгрому ИГИЛ», - заявил Герасимов журналистам.

Также он отметил, что в течение всей операции, которую проводит коалиция, ее авиация наносила среднем по 8–10 авиаударов в день, в то время, как российские ВКС наносили по 60-70 ударов по террористам ежедневно, а в периоды наибольшего напряжения – по 120–140 ударов за сутки. По словам Герасимова, именно так можно было сломать хребет международному терроризму на сирийской территории.

«А 8-10 ударов в день… Ну, видимо, цели у коалиции были другие. Цель-то ими в основном ставилась – борьба с Асадом, а не с ИГИЛ», - отметил генерал.

Автор: Александр Люблинский
#сирия #вкс рф #весь мир #генштаб рф #борьба с терроризмом #международная коалиция #коалиция сша #задачи коалиции #задачи в сирии #уничтожение терроризма
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