​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

Международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, до того, как Россия вступила в войну в Сирии, не ставила задачи по уничтожению террористической группировки ИГ (запрещенной в РФ и в ряде других государств) и не ставит ее сейчас.

Такое мнение в среду высказал глава Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Его слова приводятся изданием «Комсомольская правда».

«Мне кажется, коалиция не ставила задачи в то время, да и сейчас, по окончательному разгрому ИГИЛ», - заявил Герасимов журналистам.

Также он отметил, что в течение всей операции, которую проводит коалиция, ее авиация наносила среднем по 8–10 авиаударов в день, в то время, как российские ВКС наносили по 60-70 ударов по террористам ежедневно, а в периоды наибольшего напряжения – по 120–140 ударов за сутки. По словам Герасимова, именно так можно было сломать хребет международному терроризму на сирийской территории.