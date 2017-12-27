Минобороны РФ: Боевики ИГ из Сирии бегут в Ливию и Афганистан

Большая часть покидающих территорию Сирии боевиков группировки ИГ (запрещенной в России террористической организации) бегут в Ливию и в Афганистан.

Об этом заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. Его слова в ночь на среду приводит издание «Комсомольская правда».

«Основная масса перемещается в Ливию, в страны Юго-Западной Азии. В Афганистан, его тоже исключать нельзя, – почва там для них благодатная», - заявил Герасимов.

Также он отметил, что какая-то часть боевиков возвращается в те страны, откуда они в свое время нелегально прибыли в Сирию. Таким образом Герасимов ответил на вопрос журналистов о том, по каким маршрутам перемещаются боевики ИГ, бегущие из Сирии.

Напомним: в понедельник 25 декабря президент России Владимир Путин заявил, что российские военные, если будет необходимо, продолжат точечную борьбу с терроризмом. Об этом глава государства заявил на встрече с руководством Совфеда и Госдумы.