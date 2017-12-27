Мы в соц.сетях:
СМИ: В центре Москвы кинологи после звонка о «минировании» проверяют отель

СМИ: В центре Москвы кинологи после звонка о «минировании» проверяют отель

 МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК
Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

 СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами

СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами
​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

 Минобороны РФ: Боевики ИГ из Сирии бегут в Ливию и Афганистан

Минобороны РФ: Боевики ИГ из Сирии бегут в Ливию и Афганистан
СМИ: В центре Москвы кинологи после звонка о «минировании» проверяют отель

СМИ: В центре Москвы кинологи после звонка о «минировании» проверяют отель

 МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК
Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

 СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами

СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами
​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

 Минобороны РФ: Боевики ИГ из Сирии бегут в Ливию и Афганистан

Минобороны РФ: Боевики ИГ из Сирии бегут в Ливию и Афганистан
0:59   27 Декабря 2017
Весь мир
38

Путин и Додон на неформальном саммите СНГ обсудили двусторонние отношения

Путин и Додон на неформальном саммите СНГ обсудили двусторонние отношения

Президенты России и Молдавии Владимир Путин и Игорь Додон обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между нашими странами.

Об этом молдавский лидер рассказал на своей странице в социальной сети Facebook. В частности, Додон отметил, что российско-молдавские отношения успешно движутся вперед, несмотря на имеющую место антироссийскую риторику а также действия Молдавского правительства и парламентского большинства.

При этом Игорь Додон отметил, что выразил Владимиру Путину благодарность, за оказанную Молдавии в течение последнего года помощь и поддержку, в частности, в вопросах приднестровского урегулирования, миграционной амнистии и экспорта продукции из Молдавии на российский рынок. 

Также президент Молдавии выразил надежду на то, что в будущем 2018 году отношения между нашими странами смогут выйти на новый уровень. Додон отметил, что рассчитывает на уменьшение напряжения, сопровождавшего российско-молдавские отношения в уходящем  году.

 

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #молдавия #переговоры #политика #весь мир #додон #двусторонние отношения #неформальный саммит
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе Сирия
Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:23   26 Декабря 2017
82
Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом Россия

Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом

17:19   26 Декабря 2017
2683
Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам Россия

Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам

16:58   26 Декабря 2017
1150
Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет Весь мир

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

13:36   26 Декабря 2017
3643
Новости smi2.ru
Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

 «Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

«Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

 Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

 Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести