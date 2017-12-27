Путин и Додон на неформальном саммите СНГ обсудили двусторонние отношения

Президенты России и Молдавии Владимир Путин и Игорь Додон обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между нашими странами.

Об этом молдавский лидер рассказал на своей странице в социальной сети Facebook. В частности, Додон отметил, что российско-молдавские отношения успешно движутся вперед, несмотря на имеющую место антироссийскую риторику а также действия Молдавского правительства и парламентского большинства.

При этом Игорь Додон отметил, что выразил Владимиру Путину благодарность, за оказанную Молдавии в течение последнего года помощь и поддержку, в частности, в вопросах приднестровского урегулирования, миграционной амнистии и экспорта продукции из Молдавии на российский рынок.

Также президент Молдавии выразил надежду на то, что в будущем 2018 году отношения между нашими странами смогут выйти на новый уровень. Додон отметил, что рассчитывает на уменьшение напряжения, сопровождавшего российско-молдавские отношения в уходящем году.