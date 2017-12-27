СМИ: В центре Москвы кинологи после звонка о «минировании» проверяют отель

Сотрудники столичных экстренных служб совместно с кинологами проводят проверку отеля Golden Apple в центре Москвы, после анонимного телефонного звонка с сообщением о «минировании» здания.

Об этом в ночь на среду сообщает ТАСС, ссылаясь на данные своего источника в экстренных службах города.

«Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило по адресу: улица Малая Дмитровка, дом 11, где расположен отель Golden Apple», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее во вторник СМИ сообщили о задержании мужчины, которого подозревают в ложном сообщении о минировании Торгового центра в Москве. Задержание подозреваемого было проведено в Хорошаевском районе столицы. Также информационный портал URA.RU сообщил о том, что в Перми по факту поступления ряда сообщений о якобы заложенных в Торговом центре города взрывных устройствах, возбуждено несколько уголовных дел.