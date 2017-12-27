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МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК
Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

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0:35   27 Декабря 2017
Весь мир
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Цена на нефть марки WTI выросла до максимального за 2,5 года уровня

Цена на нефть марки WTI выросла до максимального за 2,5 года уровня

Во вторник цена на нефть обновила максимум с июня 2015 года. Об этом в ночь на среду свидетельствуют данные торгов.

В частности, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI по итогам торгов выросла на 2,41%, достигнув 59,88 доллара за баррель. При этом мартовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,55% и достигли цены 66,38 доллара за баррель. Такие данные были зафиксированы во вторник 26 декабря на 22.51 по московскому времени.

Напомним: ранее во вторник на ливийском нефтепроводе между месторождением Мардаа и портом Эс-Сидр прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на свой источник сообщало агентство РИА Новости, отмечая, что атака на нефтепровод в Ливии была проведена боевиками из группировки «Бригады обороны Бенгази», которая является подразделением запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида».  

Автор: Александр Люблинский
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