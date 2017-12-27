Цена на нефть марки WTI выросла до максимального за 2,5 года уровня

Во вторник цена на нефть обновила максимум с июня 2015 года. Об этом в ночь на среду свидетельствуют данные торгов.

В частности, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI по итогам торгов выросла на 2,41%, достигнув 59,88 доллара за баррель. При этом мартовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,55% и достигли цены 66,38 доллара за баррель. Такие данные были зафиксированы во вторник 26 декабря на 22.51 по московскому времени.

Напомним: ранее во вторник на ливийском нефтепроводе между месторождением Мардаа и портом Эс-Сидр прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на свой источник сообщало агентство РИА Новости, отмечая, что атака на нефтепровод в Ливии была проведена боевиками из группировки «Бригады обороны Бенгази», которая является подразделением запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида».