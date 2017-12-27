Мы в соц.сетях:
СМИ: В центре Москвы кинологи после звонка о «минировании» проверяют отель

СМИ: В центре Москвы кинологи после звонка о «минировании» проверяют отель

 МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК
Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

 СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами

СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами
​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

 Минобороны РФ: Боевики ИГ из Сирии бегут в Ливию и Афганистан

Минобороны РФ: Боевики ИГ из Сирии бегут в Ливию и Афганистан
СМИ: В центре Москвы кинологи после звонка о «минировании» проверяют отель

СМИ: В центре Москвы кинологи после звонка о «минировании» проверяют отель

 МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК
Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

 СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами

СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами
​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

 Минобороны РФ: Боевики ИГ из Сирии бегут в Ливию и Афганистан

Минобороны РФ: Боевики ИГ из Сирии бегут в Ливию и Афганистан
0:19   27 Декабря 2017
Россия
54

МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что во внешнеполитическом ведомстве не исключают возможности того, что российские офицеры вернутся в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на востоке Украины.

Слова представителя МИД РФ во вторник вечером приводит издание «Коммерсант». В частности, Карасин отметил, что, по его мнению, это теоретически возможно.

«В нашей жизни ничего невозможного нет, но для этого надо изменить позицию Киева, сделать так, чтобы условия были гарантированными, а не зависели от воли какого-то украинского политика», - заявил дипломат.

При этом Карасин отметил, что для того, чтобы это произошло необходимо, чтобы был введен международно утвержденный кодекс отношения к офицерам из России.

Напомним: российские офицеры, работавшие в СЦКК, покинули Украину 19 декабря. После этого 23 декабря главы Франции и ФРГ – Эммануэль Макрон и Ангела Меркель призвали ввернуть военнослужащих из России в состав СЦКК на Украине.  

Автор: Александр Люблинский
#россия #украина #политика #мид рф #весь мир #сцкк #возвращение #российские офицеры #условия возвращения
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе Сирия
Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:23   26 Декабря 2017
82
Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом Россия

Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом

17:19   26 Декабря 2017
2683
Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам Россия

Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам

16:58   26 Декабря 2017
1150
Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет Весь мир

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

13:36   26 Декабря 2017
3643
Новости smi2.ru
Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

 «Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

«Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

 Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

 Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести