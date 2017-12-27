МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что во внешнеполитическом ведомстве не исключают возможности того, что российские офицеры вернутся в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на востоке Украины.

Слова представителя МИД РФ во вторник вечером приводит издание «Коммерсант». В частности, Карасин отметил, что, по его мнению, это теоретически возможно.

«В нашей жизни ничего невозможного нет, но для этого надо изменить позицию Киева, сделать так, чтобы условия были гарантированными, а не зависели от воли какого-то украинского политика», - заявил дипломат.

При этом Карасин отметил, что для того, чтобы это произошло необходимо, чтобы был введен международно утвержденный кодекс отношения к офицерам из России.

Напомним: российские офицеры, работавшие в СЦКК, покинули Украину 19 декабря. После этого 23 декабря главы Франции и ФРГ – Эммануэль Макрон и Ангела Меркель призвали ввернуть военнослужащих из России в состав СЦКК на Украине.