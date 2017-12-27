Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, представляющая Украину в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила о том, что она вместе с омбудсменом Валерией Лутковской вылетела для проведения обмена пленными.

Об этом Геращенко написала на своей странице в социальной сети Facebook. Там же она подтвердила, что запланированный на 27 декабря обмен пленными состоится по формуле «306 на 74». Ориентировочное время начала обмена – 13.00 по местному времени, что равняется 14.00 по московскому времени.

«С омбудсменом Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минской гуманитарной группы, представителями СБУ (Службы безопасности Украины) и Минобороны вылетаем в Донбасс», - говорится в опубликованном сообщении.

Напомним: все условия по обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными ЛНР И ДНР были окончательно согласованы 25 декабря в ходе миротворческой встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с главой Донецкой народной республики Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы Луганской народной республики Леонидом Пасечником и украинским представителем в гуманитарной подгруппе Виктором Медведчуком.