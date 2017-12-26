СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла преступную схему по экспорту в страны Евросоюза сельхозпродуктов с радионуклидами, выращенных в зоне отчуждения в ЧАЭС и снабженных фальшивыми сертификатами EUR1.

Об этом во вторник сообщает российское издание «Журналистская правда», в чье распоряжение попал документ СБУ, который прямо указывает на производство Украинскими предпринимателями сельскохозяйственной продукции в зоне заражения ЧАЭС и на последующий вывоз продукции с радионуклидами в Европу по поддельным документам. Отмечается, что об этом стало известно спустя сутки после того, как были задержаны жители Харькова, которые вывозили с территории Чернобыльской Атомной Электростанции обогащенный уран.

В письме, направленном главе Житомирской таможни ДФС Украины Гринчуку Сергею Ивановичу от Спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, говориться об увеличении числа случаев самозахвата земельных участков в Житомирской области для выращивания там зерновых культур. Также сообщается о зафиксированных случаях незаконного производства загрязненной радионуклидами сельхозпродукции на территории районов Овруч и Народичи, подвергшихся радиоактивному заражению при аварии на ЧАЭС, и о дальнейшем экспорте данной продукции с предоставлением на таможне документов, в которых содержаться недостоверные сведения о происхождении и безопасности товаров.

В письме представители СБУ обращаются к главе Житомирской таможни с просьбой принять меры к организации и выполнению мероприятий, направленных на проверку подлинности документов и законности происхождения экспортируемых товаров. Также в письме звучит призыв ужесточить меры по проверке законности продукции, вывозимой с предоставлением сертификата EUR1, который подтверждает страну происхождения товара и используется в тех случаях, когда продукция, производимая в одной из стран ЕС, экспортируется в страны, подписавшие с ЕС соглашения о взаимных торговых преференциях.

Издание, опубликовавшее данное письмо, указывает на то, что факт неоднократного вывоза с украинской территории продуктов, зараженных радиацией, и неспособность местных силовиков это контролировать, является задокументированным. СБУ проглядела сельхозобработку целых полей на зараженных радионуклидами территориях и оказалась не в состоянии пресечь подделку сертификатов, которые позволяют преступникам беспрепятственно вывозить за границу опасную продукцию

Также отмечается, что задержанные 22 декабря харьковчане, вывозившие обогащенный уран, тоже, скорее всего, делали это не впервые, и есть некоторая вероятность, что ранее им удалось благополучно вывезти какое-то его количество. То есть Украина, уже уличенная в неоднократных поставках оружия боевикам запрещенной в России в ряде других государств террористической группировки ИГ, теперь может стать поставщиком составляющих для изготовления террористами «грязной бомбы».

Авторы материала указывают на то, что Украина Майдана, которая стремительно вышла из-под контроля коллективного Запада, создававшего ее, как локальную проблему для России, теперь превращается в общемировую проблему. При этом авторы обращаются к уже ставшими знаменитыми словам президента РФ Владимира Путино, обращенных к представителям Запада -