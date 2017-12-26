Лукашенко заявил, что решение Трампа по Иерусалиму является «странным»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявление американского лидера о признании США Иерусалима столицей Израиля, заявив, что оно не укладывается у него в голове и на первый взгляд кажется ему «странным».

С таким мнением белорусский лидер выступил на неформальной встрече глав стран СНГ. Также в ходе своего выступления Лукашенко отметил роль России в борьбе с международным терроризмом на сирийской территории.

В частности, Лукашенко заявил, что Россия спасла Сирию и сохранила ее как государство. Если бы не российское вмешательство, Сирии, как государства, уже не было бы вообще. При этом он отметил, что Россия продолжает делать вклад в решение существующих в Сирии проблем своими инициативами по консолидации здоровых сил, по созыву конгресса нацдиалога, по политическим развязкам и укреплению этого государства.

При этом Лукашенко заявил, что решение главы США признать Иерусалим израильской столицей выглядит странным.

«Мне трудно, конечно, сейчас оценивать, у меня в голове, честно говоря, не укладывается решение Дональда по поводу Иерусалима. Может за этим что-то кроется, чего в еще не видим. Но решение с первого взгляда кажется несколько странным», - отметил белорусский лидер.

Также он отметил, что нельзя разрушать мир, доставшийся этой земле такой тяжелой ценой, и подчеркнул, что в этом вопросе у Белоруссии с Россией абсолютная консолидация взглядов.