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 МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК
Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

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22:22   26 Декабря 2017
Россия
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СК не нашел криминала в действиях руководства полковника Захарченко

СК не нашел криминала в действиях руководства полковника Захарченко

Следственный комитет РФ, проведя расследование, не выявил в действиях руководства Дмитрия Захарченко, который курировал в МВД борьбу с коррупцией в ТЭК, никакой криминальной составляющей.

Об этом во вторник в эфире радиостанции «Вести ФМ» рассказала официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

«Наверное, контроля правильного и должного не было. За это они и понесли дисциплинарную ответственность», - добавила она при этом.

Также Петренко отметила, что СК РФ не выявил незаконной деятельности и в рядах подчиненных полковника Захарченко. По словам представителя ведомства, подчиненные Захарченко в полном объеме выполняли свои обязанности, а именно, действуя в соответствии с должностными обязанностями, проводили тщательную проверку рабочих материалов и направляли их в контролирующие органы.

Дмитрий Захарченко лично разрабатывал и организовывал схемы вымогательства и имел в своем окружении кличку «Захар-хитрый». Об этом в радиоэфире также рассказала представитель СКР, отметив, что он был очень умен и никогда не повторялся.  

Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #расследование #чп #следственный комитет #дмитрий захарченко #полковник захарченко #зщахар хитрый #борьба с корупцией
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