Посольство РФ в Лондоне не имеет данных об угрозе экипажу судна «Механик Ярцев»

Информации о том, что экипаж российского грузового судна «Михаил Ярцев», которое во вторник получило сильный крен у берегов Великобритании, в посольство РФ в Лондоне к настоящему времени не поступало.

«Мы на связи с властями для выяснения деталей ситуации. Сообщений о том, что жизни и здоровью экипажа судна что-либо угрожает, не имеется», - заявили в российском диппредставительстве по этому поводу.

Также отмечается, что российское судно в настоящее время встало на якорь, его стабильность поддерживает лоцманский катер, энергоснабжение на судне обеспечивается. Спасательные службы сообщают о готовности при необходимости подключиться к операции.