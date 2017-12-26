Путин встретился с главой Молдавии

Президенты РФ и Молдавии Владимир Путин и Игорь Додон провели недолгую двустороннюю встречу «на полях» неформального саммита стран СНГ.

Встреча глав двух государств состоялась в резиденции российского президента в Ново-Огарево. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Ранее стало известно, что во встрече, помимо Путина и Додона, должны были участвовать главы Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Таджикистана Эмомали Рахмон, Киргизии Сооронбай Жээнбеков и Узбекистана Шавкат Мирзиеев. На саммите планировалось обсудить результаты российского председательства в СНГ в уходящем году, а также обменяться мнениями относительно перспектив сотрудничества государств в различных областях.