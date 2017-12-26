Террористы сбили самолет ВВС в Сирии

В окрестностях сирийского города Хама на севере одноименной провинции террористы подбили военный самолет. Пилот погиб.

Об этом во вторник вечером, ссылаясь на собственный источник в официальных сирийских военных кругах, сообщает агентство SANA. При этом сообщается, что инцидент с атакой террористов на военный самолет сирийских правительственных сил произошел во вторник 26 декабря. В ходе атаки самолет был сбит (какой именно самолет, к настоящему моменту не указывается). Пилот, находившийся за штурвалом воздушного судна, погиб. Подробностей произошедшего не приводится.

مصدر عسكري لـ سانا: سقوط طائرة حربية بريف #حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة واستشهاد الطيار. — سانا عاجل (@SanaAjel) 26 декабря 2017 г.

При этом ТАСС приводит заявление военной оппозиции Сирии, которая заявила о том, что сбила правительственный истребитель.