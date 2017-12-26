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Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

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21:31   26 Декабря 2017
Весь мир
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Террористы сбили самолет ВВС в Сирии

Террористы сбили самолет ВВС в Сирии

В окрестностях сирийского города Хама на севере одноименной провинции террористы подбили военный самолет. Пилот погиб. 

Об этом во вторник вечером, ссылаясь на собственный источник в официальных сирийских военных кругах, сообщает агентство SANA. При этом сообщается, что инцидент с атакой террористов на военный самолет сирийских правительственных сил произошел во вторник 26 декабря. В ходе атаки самолет был сбит (какой именно самолет, к настоящему моменту не указывается). Пилот, находившийся за штурвалом воздушного судна, погиб. Подробностей произошедшего не приводится.

 

При этом ТАСС приводит заявление военной оппозиции Сирии, которая заявила о том, что сбила правительственный истребитель. 

Автор: Александр Люблинский
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