Обратившуюся к Путину онкобольную из Апатитов успешно прооперировали

Онкобольной жительницe города Апатиты Дарье Стариковой, которая в июне обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Прямой линии», успешно удалили опухоль.

Об этом во вторник сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора Московского научно-исследовательского онкологического института (МНИОИ) им. Герцена Андрея Каприна. Кроме того, представитель пресс-службы института Маргарита Попова отметила, что состояние пациентки к настоящему времени значительно улучшилось. Она также подчеркнула, что женщина набрала в весе пять килограммов и готовится к поездке в Апатиты, чтобы встретить Новый год в кругу близких.

Перед операцией Старикова прошла несколько процедур химиотерапии, которые способствовали уменьшению размера опухоли. Операцию по ее удалению Каприн назвал рутинной, отметив, что «никакого чуда нет, надо просто работать».