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 МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК
Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

 СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами

СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами
​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

 Минобороны РФ: Боевики ИГ из Сирии бегут в Ливию и Афганистан

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21:00   26 Декабря 2017
Весь мир
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Стоимость нефти Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с июня 2015 года

Стоимость нефти Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с июня 2015 года

Цена нефти Brent превысила 66 долларов за один баррель сырья впервые с июня 2015 года.

Рост стоимости спровоцировали сообщения о взрыве на нефтепроводе в Ливии, по которому осуществляется поставка нефти на терминал Эс-Сидр. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg. Стоимость фьючерсов на нефть Brent за февраль на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 (по московскому времени) увеличилась на 1,03 доллара (1,58%) - до 66,28 долларов за один баррель. Стоимость фьючерса на сырье марки WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) возросла к этому времени на 0,86 доллара (1,47%) - до 59,33 долларов за один баррель.

Автор: Алла Ларионова
#экономика #нефть #brent
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