Трамп назвал досье о его сговоре с РФ «фальшивкой» Клинтон
Президент США Дональд Трамп раскритиковал ФБР из-за расследования дела о его «связях с Россией»
Кроме того, в своем Twitter во вторник глава США вновь обвинил бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон в спонсировании кампании против него.
«Досье является фальшивкой. Штаб Клинтон и национальный комитет Демократической партии профинансировали его. ФБР не может подтвердить заявления о контактах Трампа с Россией — ФБР разлагается. И они использовали этот хлам от Хиллари как основу для нападок на кампанию Трампа», — написал американский лидер в своем аккаунте, ссылаясь на программу Fox and Friends.
WOW, @foxandfrlends “Dossier is bogus. Clinton Campaign, DNC funded Dossier. FBI CANNOT (after all of this time) VERIFY CLAIMS IN DOSSIER OF RUSSIA/TRUMP COLLUSION. FBI TAINTED.” And they used this Crooked Hillary pile of garbage as the basis for going after the Trump Campaign!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2017 г.