Трамп назвал досье о его сговоре с РФ «фальшивкой» Клинтон

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ФБР из-за расследования дела о его «связях с Россией»

Кроме того, в своем Twitter во вторник глава США вновь обвинил бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон в спонсировании кампании против него.

WOW, @foxandfrlends “Dossier is bogus. Clinton Campaign, DNC funded Dossier. FBI CANNOT (after all of this time) VERIFY CLAIMS IN DOSSIER OF RUSSIA/TRUMP COLLUSION. FBI TAINTED.” And they used this Crooked Hillary pile of garbage as the basis for going after the Trump Campaign!