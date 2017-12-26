Трамп назвал досье о его сговоре с РФ «фальшивкой» Клинтон

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ФБР из-за расследования дела о его «связях с Россией»

Кроме того, в своем Twitter во вторник глава США вновь обвинил бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон в спонсировании кампании против него.

«Досье является фальшивкой. Штаб Клинтон и национальный комитет Демократической партии профинансировали его. ФБР не может подтвердить заявления о контактах Трампа с Россией — ФБР разлагается. И они использовали этот хлам от Хиллари как основу для нападок на кампанию Трампа», — написал американский лидер в своем аккаунте, ссылаясь на программу Fox and Friends.