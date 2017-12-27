Зоозащитники или зоорадикалы? 10 аргументов от Валуева в защиту притравочных станций

Известный депутат уверен, что закон, запрещающий традиционные способы подготовки охотничьих собак, работать не будет.

Принятый практически единогласно Госдумой законопроект о запрете притравочных станций во вторник, 26 декабря, не получил поддержки в Совете Федерации. Сенаторы, отклоняя инициативу, апеллировали к тому, что закон ударит по всему охотничьему хозяйству. Документ назвали сырым и предложили сформировать согласительную комиссию, чтобы его доработать.

Первый зампред председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев согласен, что законопроект требует доработки. За запрет притравочных станций он не голосовал. Почему Валуев в подробностях объяснил ИА «Политика Сегодня».

1. Барсучьи челюсти

В России существуют исключительно присущие нам породы собак, которые в процессе селекции вырабатывались сотнями лет. Это зверовые: лайки, псовые борзые, гончие. Основная масса норных собак - это европейские: таксы, фокстерьеры. В чем же проблема этого закона? По замыслу авторов, тренировка должна происходить бесконтактным способом, что не позволяет подготовить собаку к ее прямому функционированию. Нам приводили в пример Европу. Там контактный способ натаски запрещен. Например, норная собака пускается в искусственную нору, но как правило не контактирует со зверем.

Европейские охотники прекрасно понимают, что если не будут обучать собаку без контакта, то остается лишь надежда на то, что она в условиях реальной охоты вдруг прозреет, сделает хватку и вытащит зверя наружу. Это выглядит как минимум спорно, потому что зверь защищается в норе. Барсук очень часто закапывает собаку. У него настолько сильные челюсти, что одним этот зверь может прокусить штыковую лопату. Мне ребята охотники показывали. Если неподготовленная собака сунется в нору, то она почти труп. Если только охотник ее не откопает.

2. Немецкий компромисс

В Германии, например, охотники строят искусственную нору, которая ничем не отличается от естественной. Ее внутренние ходы достаточно широкие, чтобы собака там не застряла. В Германии очень высокая плотность лисиц, в отличие от Англии, где охота на лисиц вообще запрещена. Немцы уничтожают лисиц ежегодно, потому что зверь считается переносчиком опасных для человека заболеваний и натуральным природным вредителем. Учитывая, что подготовка должна быть бесконтактной, эта нора выстраивается в охотничьих угодьях. Туда приходят охотники с молодыми собаками и запускают в нору, которая, как правило, уже занята лисицей. Собака все-таки делает эту хватку. Потом, когда собака поедет в другие угодья, этот навык ей очень пригодится. Но это не оформляется, как подготовка охотничьих собак, а как охота. Тем самым они уходят от принципа бесконтактной подготовки. В контексте нового закона у нас так делать не получится. Можно организовывать притравку в вольерах, но охота предполагает добывание зверя. Не стрелять же потом притравочных животных. На это притравщики не пойдут. Они вовсе не изверги, какими их рисуют.

3. Лайка против медведя

Дальше идем по зверовым собакам. Это лайки, псовые гончие, борзые, которые используют на лису, зайца и отчасти по кабану. Их задача – гнать или обозначать голосом зверя, а борзые собаки делают хватку конкретно по зверю. Если мы будем обучать их бесконтактным способом, то они не будут знать, что от них требуется. Мы будем уповать на то, что эти собаки на охоте вдруг прозреют и сделают хватку. Все разновидности лаек являются зверовыми. Используют их по копытному зверю, и также по опасным зверям. Это волки, росомахи и медведи. На притравочных станциях предлагается ставить ограду, где собака не сможет контактировать со зверем. Опять же мы получим незнание собакой повадок зверя. Вероятный исход – это ее гибель на охоте. Лайки зачастую спасают жизнь человеку. Когда медведь бросается на человека вовремя сделавшая хватку лайка может помочь выгадать несколько мгновений, чтобы человек успел собраться и выстрелить. Здесь вопрос жизни и смерти.

Как в законопослушных притравках происходит знакомство лаек с медведем. Описываю то, что видел сам. Несколько лаек запускают в вольер с хищником. Медведь – очень резкое животное, которое легко может подловить неопытную собаку и просто напросто загрызть. Тяпнуть медведя за зад решаются, как правило, две собаки из десяти. Когда медведь начинает гонять свору по вольеру, то в этот момент и происходит знакомство лайки с повадками, движениями хищника. Когда мы его отделяем преградой, то собака его повадки изучить не сможет. Аналогичная ситуация с кабанами. Даже если представить, что истории, когда обездвиженного медведя на цепи с выдранными клыками дерут собаки, правдивы, то человек допустивший такое – преступник. Но о таких притравках я не получал ни единого сигнала. Никто до сих пор не написал.

4. Клыки и когти

Предлагается подготавливать собак бесконтактным способом. Мы получим неподготовленных собак или случаи преступления закона. Уголовное наказание может подпадать под 245 статью УК РФ (жестокое обращение с животными – прим. ред.), которую мы недавно усиливали до пяти лет. Люди будут вынуждены все равно этих собак подготавливать. В Госдуме приводились примеры того, что у зверей на притравочных станциях вырывают когти и клыки. При этом ни одного случая заведенного дела по данным нарушениям не было. Если организатор притравки так поступает со своими подопечными, то он по определению нарушает закон.

Возникает вопрос: причем здесь собаки? Не собаки же выдрали когти. Это сделал человек. Но это все базируется на каких-то условных заявлениях зоозащитников, которые зачастую желают мне, чуть ли не смерти в Instagram. Удивительно. Люди людям желают. Сами понимаете. Я прошу назвать конкретные адреса притравок, где находятся звери с выдранными клыками и когтями, но ни одного адреса я до сих пор не получил, чтобы хотя бы отправить туда проверку. На этом базируется доказательная часть, что притравка должна быть бесконтактной.

5. Алогичные доводы

Сам принцип, который описывается в пояснительной записке, о том, что животные на станциях задираются насмерть, очень спорный. Пишут, что на станциях зарабатываются деньги, но тогда какой смысл для организатора притравки задирать насмерть своих же питомцев. Их нужно кормить и выращивать. Владелец теряет в противном случае. Какой в этом смысл?

6. Соколы на страже Кремля

К согласию приходить придется. Будет собираться согласительная комиссия. Нужно услышать мнение экспертного сообщества. Я говорю об охотничьем сообществе, а не только о зоозащитников, которых в таком случае я называю зоорадикалами. Мы рискуем получить неработающий закон. Вероятность нарушений крайне высока, потому что в такой преамбуле, в которой его приняла Госдума, контактная подготовка больше проводиться не может. К первому чтению туда же попали ловчие птицы. Но многие забыли, что их используют не только на охоте, а подготавливают для защиты аэропортов и даже московского Кремля. Они защищают от чаек и ворон, которые если попадут в турбину самолету, могут привести к людским жертвам. Неимоверными усилиями удалось убедить исключить из документа хотя бы ловчих птиц.

7. Опыт кинологов

Служебных собак готовят на живых людях. И собака делает хватку, которая должна делать в момент задержания преступника. Иначе собака не сможет понять, что от нее требуется. Велика вероятность, что в смертельный миг для охотника его собака, подготовленная по бесконтактному принципу, просто будет лаять. Для разъяренного медведя лай собаки – это ни о чем.

8. Этика лабораторных испытаний

У нас существуют лабораторные животные, на которых, соблюдая правила и подзаконные акты, испытываются действие медицинских препаратов. Зачастую животные гибнут в процессе испытаний, но мы понимаем, что не можем поступить иначе. Эти препараты потом помогут многим людям. В случае с охотничьей собакой речь идет о породе. О выполнении прямых обязанностей конкретной породы, ее основных функций.

9. Опасные волкособаки

У нас медведей по самым скромным подсчетам численность выше, чем численность волка. Можете представить, насколько медведь опаснее волка. Медведи едят людей. Такие случаев становится все больше. Я за этим слежу. Волков стало больше. Хуже, что появляются волкособаки. Они вообще человека не боятся. Загрызают людей.

10. Специфика сельской местности

Немалая часть России живет не в городах. Эти люди постоянно сталкиваются с этими животными. Они вынуждены сосуществовать и обороняться. В народе есть понятие пастушьих собак. Это алабаи, волкодавы, которых используют для охраны стада. Этих собак натаскивают на волка. Попадая в отару овец, волк не берет одну овцу, а вырезает всю стадо. Такая жизненная специфика у этого хищника. Волков стараются поймать живьем и на них натаскивают волкодавов. Я бы очень хотел посмотреть, как вы сможете объяснить человеку, для которого эта отара – его работа и средства для существования, что вы его волкодава должны притравливать через сетку. Но закон ставит его в заранее проигрышную позицию.

Резюме

Нужно собрать всех, кого касается этот закон. Я очень надеюсь, что в согласительной комиссии эти люди будут, и будет найдено устраивающее всех решение. Соблюдать ветеринарные правила и условия содержания диких животных – это задача организаторов притравочных станций. Они должны четко этому соответствовать. Я думаю, что при обсуждении закона члены Совета Федерации мыслили именно такими категориями.