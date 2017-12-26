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 МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК
Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

 СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами

СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами
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 Минобороны РФ: Боевики ИГ из Сирии бегут в Ливию и Афганистан

Минобороны РФ: Боевики ИГ из Сирии бегут в Ливию и Афганистан
21:23   26 Декабря 2017
Сирия
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Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе

Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе

Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.

По-прежнему неспокойно в оазисе Восточная Гута провинции Дамаск. Как сообщает твиттер-аккаунт @wateen_media, перестрелки между правительственными силами и радикалами не стихают в районе Джобар. По данным твиттер-аккаунта @ShahbaPress, армейцы Асада также атакуют дислокации боевиков у города Сакба. Рупор пропаганды «Исламского государства» (террористической организации, запрещенной в России) агентство Amaq уверяет, что радикалы отстояли в боях с «Сирийской свободной армии (ССА)» свои позиции к югу от столицы, в районе Ялда.

В городе Джараблус, расположенном на юге провинции Алеппо, радикалы ССА, по информации твиттер-аккаунта @HalabTodayTV, разминировали начиненный взрывчаткой автомобиль. У поселения Таль Мадик «свободная армия», поддерживаемая Анкарой, ведет бои с курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG). 

Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе

На восточном берегу Евфрата, контролируемом преимущественно проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF), вновь фиксируются бои с террористами ИГ. По сведениям твиттер-аккаунта @Nfirstlove стычка имела место быть в районе Гариба провинции Дейр эз-Зор. Твиттер-аккаунт @Nfirstlove добавляет, что атака террористов в окрестностях населенного пункта Хави Абу Хамам стоила жизни трем курдским ополченцам.

На западный берег Евфрата, контролируемый правительственными силами прибыла гуманитарная помощь. Больше двух тонн продовольствия сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии привезли в населенный пункт Мазлум. 

Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе

В провинции Идлиб продолжается операция САА, поддержку с воздуха оказывает ВКС РФ. От радикалов на юге провинции армейцы Асада освободили высоту Тель аль-Асвад, как передает телеграм-канал @Today_in_Syria. Кроме того российская авиация атаковала зоны скоплений боевиков  «Джебхат ан-Нусры» (террористической организации, запрещенной в России), по данным твиттер-аккаунта @HalabTodayTV, у города Хан-Шейхун. Твиттер-аккаунт @jameeldom обладает сведениями о вылетах ВКС РФ в направлении поселения Синджар.

ВКС РФ, как пишет твиттер-аккаунт @MasarPressNet, на севере провинции Хама, в окрестностях Аль-Латамина, нанес удары по позициям «Нусры». Также на севере региона активна антиправительственная «свободная армия». По данным телеграм-канала @Central_division, боевики в районе города Асила огнем встретили армейцев Асада.

Автор: Антон Долохов
#сирия #дамаск #идлиб #иг #саа #алеппо #дейр-эз-зор #вкс рф #хама #джебхат-ан-нусра #сса #восточная гута #ypg #sdf
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