Летевший в Челябинск самолет вынужденно сел в Казани из-за смерти пассажира

Пассажирский самолет «Аэробус 319–114» совершил во вторник вечером вынужденную посадку в международном аэропорту Казани из-за смерти человека на борту.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Как рассказал журналистам руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин, сообщение о том, что произошла вынужденная посадка самолета, летевшего из московского «Домодедово» в Челябинск, поступило около в 16:54 по местному времени. Тогда сообщалось, что один из пассажиров лайнера потерял сознание.

После приземления самолета в аэропорту рейс встречали врачи, которые вскоре констатировали смерть мужчины. Отмечается, что пассажиру было около 45 лет. Причины смерти и детали произошедшего пока не уточняются.