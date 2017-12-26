Порошенко надеется на успешное проведение обмена пленными в Донбассе

Он выразил надежду, что обмен состоится 27 декабря.

В понедельник предстоятель РПЦ патриарх Кирилл встретился с лидерами самопровозглашенных ДНР, ЛНР и лидером движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком. По итогам было объявлено, что обмен пленными в Донбассе запланирован на 27 декабря в 13.00 (мск)— Киев передаст 306 человек, а ДНР и ЛНР передадут 74 человека.

Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко в ходе встречи с родственниками пленных выразил надежду на то, что обмен станет «символом нашей борьбы и нашей победы». Глава Украины рассказал, что последние несколько дней все компетентные ведомства круглосуточно работали над механизмом освобождения пленных. Также Порошенко пообещал семьям пленных, что обеспечит освобожденных материальной и медицинской помощью.