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 МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК
Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

 СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами

СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами
​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

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20:07   26 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Порошенко надеется на успешное проведение обмена пленными в Донбассе

Порошенко надеется на успешное проведение обмена пленными в Донбассе

Он выразил надежду, что обмен состоится 27 декабря.

В понедельник предстоятель РПЦ патриарх Кирилл встретился с лидерами самопровозглашенных ДНР, ЛНР и лидером движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком. По итогам было объявлено, что обмен пленными в Донбассе запланирован на 27 декабря в 13.00 (мск)— Киев передаст 306 человек, а ДНР и ЛНР передадут 74 человека.

Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко в ходе встречи с родственниками пленных выразил надежду на то, что обмен станет «символом нашей борьбы и нашей победы». Глава Украины рассказал, что последние несколько дней все компетентные ведомства круглосуточно работали над механизмом освобождения пленных. Также Порошенко пообещал семьям пленных, что обеспечит освобожденных материальной и медицинской помощью.

Автор: Ольга Шпакова
#порошенко #днр #лнр #политика #обмен #пленные
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